رئيسة الوزراء اليابانية تقدم قرباناً إضافياً لضريح ياسوكوني المثير للجدل

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قدمت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" قرباناً إضافياً لضريح ياسوكوني المثير للجدل، وذلك بعد يومين من إعراب كوريا الجنوبية عن أسفها لقربانها الأول للضريح الذي يُخلّد ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو الحرب المصنفون ضمن الفئة الأولى.وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين، إن تاكايتشي قدمت القربان بنفسها بمناسبة مهرجان الخريف السنوي لضريح ياسوكوني، وذلك عبر رئيس المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.وكانت رئيسة الوزراء اليابانية قد أرسلت، أول من أمس السبت، شجرة طقسية بصفتها رئيسة للوزراء، لكنها لم تزر الضريح شخصياً، مما أثار احتجاجات من دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين، حيث يُعتبر الضريح رمزاً للقوة العسكرية الاستعمارية اليابانية في الماضي.وكانت تاكايتشي قد قدمت القربان نفسه في أبريل الماضي بمناسبة مهرجان الربيع للضريح.وفي الذكرى الحادية والثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، في الخامس عشر من أغسطس، قدمت تاكايتشي القربان بنفسها وانحنت باتجاه الضريح، بدلاً من زيارته.