سيول تبعث برسالة لمجلس الأمن بشأن انفجار المنطقة منزوعة السلاح

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أرسلت كوريا الجنوبية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انفجار لغم كوري شمالي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح، وأعمال بيونغ يانغ التي تؤدي إلى تصعيد التوتر بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري.وقالت البعثة الدائمة لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن السفير "تشا جي هون" سلم رسالة من صفحتين إلى المبعوثة اليونانية، التي تتولى حاليا رئاسة المجلس.وقالت الرسالة إن تحقيقا مشتركا مع قيادة الأمم المتحدة كشف أن الألغام التي زرعتها بيونغ يانغ على الجانب الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكري تسببت في الانفجار الذي وقع يوم 21 سبتمبر، مما أدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.كما طالبت الرسالة بيونغ يانغ بالاعتذار واتخاذ تدابير مسؤولة والدخول في محادثات تهدف إلى منع تصعيد التوتر واستعادة الثقة بين الكوريتين.وحسب تصريحات أدلى بها مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، وافقت رئيسة مجلس الأمن الدولي على تعميم الرسالة على الدول الأعضاء في المجلس، ومن المرجح أن يتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمجلس.وتأتي هذه الرسالة بعد أن هددت كوريا الشمالية باستئناف البث عبر مكبرات الصوت الموجهة ضد الجنوب، وادعت أن كوريا الجنوبية تتحرك لانتهاك مصالحها الأمنية فيما يتعلق بأعمالها الجارية لـ"تحصين" الحدود الجنوبية.