واشنطن تُبلغ كوريا الشمالية بقرار قضائي بتعويض طاقم السفينة يو إس إس بويبلو

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أبلغت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بقرار محكمة أمريكية يُلزم بيونغ يانغ بتعويض أفراد طاقم سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية، استولت عليها كوريا الشمالية وأطلق سراحها في عام 1968. وحسب تقرير بثه راديو صوت أمريكا يوم الجمعة، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية محكمة مقاطعة كولومبيا في 14 أكتوبر أنها سلمت وثائق المحكمة ذات الصلة إلى البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم 8 أغسطس.وكانت بيونغ يانغ قد استولت على سفينة المخابرات الأمريكية يو إس إس بويبلو في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في 23 يناير 1968، وأطلقت سراح 82 من أفراد الطاقم الناجين بالإضافة إلى جثة بحار توفي خلال العملية، بعد أحد عشر شهراً. إلا أن كوريا الشمالية لم تُعد السفينة، وهي ترسو حالياً في نهر بوتونغ في بيونغ يانغ. وقد تعرض أفراد الطاقم لأشهر من سوء المعاملة والتعذيب في أثناء أسرهم، واشتكى العديد منهم من ضائقة نفسية بعد إطلاق سراحهم. وأمرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية كوريا الشمالية بدفع 400 مليون دولار كتعويضات لـ15 من أفراد الطاقم وذويهم. ويأتي هذا في أعقاب قضيتين سابقتين حُكم فيهما للضحايا وعائلاتهم بـ 97 مليون دولار و2.31 مليار دولار على التوالي. ورغم أنه من غير المرجح أن تدفع كوريا الشمالية تلك التعويضات، إلا أنه سيمكن للضحايا التقدم بطلب للحصول على تعويضاتهم من خلال صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من الدولة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والسعي لمصادرة الأصول الكورية الشمالية المجمدة في الخارج.