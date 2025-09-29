韩警方全力应对柬埔寨境内犯罪活动：当地设立工作组 展开联合打击行动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国警察计划全力应对近期发生在柬埔寨的针对韩国公民的犯罪活动。警察厅12日表示，本月23日将与柬埔寨警方在位于首尔市汝矣岛的康莱德酒店举行双边会谈，讨论签署关于设立“韩国工作组”谅解备忘录（MOU）、派遣警官等事宜。警方上月向柬埔寨警方发送了要求设立韩国工作组的信函并启动了磋商工作。目前，韩国驻柬埔寨大使馆的15名工作人员中，负责处理事故案件的警务人员仅有3名，不足以应对与日俱增的犯罪事件。韩国工作组是指专门负责针对韩国公民犯罪事件的驻外警官机构。首个韩国工作组于2012年在韩国公民被杀案件受害者最多的菲律宾成立，目前共有3名成员。泰国警方也常驻有2名韩国警官。另外，由于柬埔寨犯罪团伙由多国犯罪分子组成，警方决定加强国际合作。警方计划年内与国际刑事警察组织（Interpol）、东盟十国、中国、日本组建国际合作磋商机制。警方表示，将通过该机制与东盟国家展开针对绑架、拘禁、网络诈骗等跨国犯罪活动的联合打击行动。警方还将与外交部、行政安全部等有关部门合作，在针对韩国公民犯罪活动较为频繁的地区增设警察领事，并扩充30名国际合作调查工作人员。此外，韩国警方计划与柬埔寨警方展开磋商，在当地对今年8月在柬埔寨死亡的韩国大学生实施联合尸检并尽快将尸体运送回国。警察厅厅长代办俞在成将于13日下午3时主持会议，商讨应对柬埔寨境内针对韩国公民的犯罪活动及加强国际合作的方案。下午2时，警察厅国际合作官将同15名驻中国、东南亚地区的警察领事召开紧急视频会议。