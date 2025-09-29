北韩举行劳动党建党80周年阅兵式 “火星-20”型洲际弹道导弹亮相

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩10日晚举行劳动党建党80周年纪念阅兵式，阅兵式上公开了新型“火星-20”型洲际弹道导弹。据朝中社报道，劳动党建党80周年纪念阅兵式10日晚在平壤金日成广场举行，最强核战略武器系统“火星-20”型洲际弹道导弹亮相。北韩上月宣布进行新型大功率固体燃料发动机点火试验，引发了外界对“火星-20”型会否在阅兵式上公开的猜测。分析认为，北韩通过延长射程、增加弹头重量等方式，强化了“火星-20”型对美国本土的打击能力。此外，高超音速导弹、远程战略巡航导弹、无人机、现代式主力坦克“天马－20”型、经改良的600毫米火箭炮也现身阅兵式。北韩国务委员长金正恩在阅兵式上发表讲话称，北韩军队必须不断进化，成为能够消灭一切威胁的无敌武装力量。但金正恩未直接提及美国，也未作出针对韩国的威胁言论。中国国务院总理李强和越南共产党中央总书记苏林分别站在金正恩两侧，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫站在苏林身旁。曾赴库尔斯克参战部队似也出现在阅兵式上。梅德韦杰夫与金正恩会晤并就派兵向其致谢，金正恩表示愿意进一步发展俄北同盟。另据韩国统一部消息，参加阅兵式的11个国家代表团中，首脑级别人士有越南共产党总书记苏林和老挝国家主席通伦。分析认为，北韩以劳动党建党80周年为契机，将外交版图拓展至越南、老挝、印尼等东盟国家，试图摆脱外交上的孤立状态并在国际社会推广“制裁无效论”，为作为拥核的正常国家展开活动奠定基础。韩国总统室11日就北韩阅兵式表示，正密切关注相关动向。