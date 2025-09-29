美参议院通过《国防授权法案》 有望要求维持驻韩美军规模不变

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国参议院和众议院分别通过了要求政府维持驻韩美军现有规模的《国防授权法案》，相关内容很有可能被反映在最终法案中。当地时间9日，美国参议院以77票赞成、20票反对的表决结果通过了2026财年《国防授权法案》。参议院尚未公开法案文本，但此前经参议院军事委员会审议并提交至全体会议的法案中包含了限制裁减驻韩美军的内容，该内容很有可能在最终版本中被保留。美国政治新闻媒体《Politico》报道称，法案限制国防部裁减驻欧洲及韩国的美军。《华盛顿邮报》报道称，法案要求国防部在裁减驻欧洲及韩国的美军前须向国会报告。参议院和众议院分别通过的法案须经磋商后敲定最终文本并再次表决。分析认为，限制裁减驻韩美军条款能否获得通过仍有待观察。根据众议院上月10日表决通过的法案，国防部长必须继续努力加强美国在印太地区的安全保障同盟关系及伙伴关系，以扩大美国在与中国战略竞争中的比较优势。法案重申了加强与韩国的同盟关系、维持2.85万驻韩美军规模不变、加强基于共同防卫的合作、动用美国所有防卫力量提供延伸威慑力等承诺。参议院通过的法案不仅明确规定驻韩美军人数为2.85万名，还强调不得将预算用于裁减驻韩美军，或将韩美联合司令部的战时作战指挥权由美国司令部移交至韩国司令部。特朗普第一次任期内，国会为防止政府单方面裁减驻韩美军，在2019财年至2021财年《国防授权法案》中添加了禁止将预算用于裁减驻韩美军的条款。