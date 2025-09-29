国务总理金民锡视察APEC峰会相关设施 要求精心细致做好筹备工作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议即将于本月31日在庆州举行。韩国国务总理金民锡视察与会领导人下榻酒店和会议厅，并鼓励现场工作人员。金民锡10日下午访问庆尚北道庆州市时强调，活动全过程必须让人感受到筹备工作的精心细致。金民锡指出，会议的成败取决于现场全面检查工作的细致程度。基本设施、活动场地、住宿设施、服务、警卫工作、安全工作、饮食等各个领域的细节，都应提前做到主动、积极、细致地检查。金民锡还前往APEC筹备支援团，鼓励了秋夕假期间坚持筹备工作的外交部、庆尚北道、庆尚北道消防厅及警察厅、大韩商工会议所等机构工作人员。金民锡表示，希望大家最后全力以赴，确保本届会议成功举办。金民锡视察可隆酒店（KOLON Hotel）、SONO Calm酒店的首脑级别接待套房（PRS）时表示，必须全力确保设施和服务尽善尽美，让APEC成员经济体领导人在逗留期间感受到韩国的风采与魅力。金民锡还视察了领导人会议和双边会谈会议厅所在的庆州华白国际会议中心（HICO），察看了与会领导人的动线规划，并要求确保会场空间布局便捷、合理，使与会者能够舒适地使用各项设施。最后，金民锡听取了东国大学庆州附属医院关于APEC领导人非正式会议应急医疗筹备工作的汇报，并视察了上月完工的VIP专用病房和扩建后的急救中心。