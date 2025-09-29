国政监查进入第二天 法务部和放送媒体通信委受关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：14日是国政监查第二天，国会将对法务部、放送媒体通信委员会、教育部、行政安全部、公正交易委员会实施监查。国会法治司法委员会当天在国会对法务部、大韩法律救助公团、韩国法务保护福利公团、政府法务公团实施国政监查。金建希女士“卖官鬻爵”疑云核心人物、前部长级检察官金相玟（音），以及放弃就前总统尹锡悦释放令提起上诉的前检察总长沈雨廷将作为证人出席。金相玟于本月2日被起诉。他涉嫌于2023年2月赠与金建希女士价值1.4亿韩元的美术作品，作为回报获得了去年4月国会选举的党内推荐名额。沈雨廷在尹锡悦获释后放弃立即上诉；其还被怀疑在紧急戒严期间受法务部前长官朴性载指示，向联合调查本部派遣检察官。但二人均提交了不出席事由书。国会科学技术信息放送通信委员会将对放送媒体通信委员会、受众媒体财团、韩国放送广告振兴公社实施国政监查。前放送通信委员会委员长李真淑将作为证人出席。共同民主党计划追究尹锡悦政府掌控媒体的情况，国民力量党则将批评李在明政府“打压放送委员会”。国会教育委员会将对教育部、国家教育委员会、国史纂修委员会等实施监查，国会行政安全委员会将对行政安全部、历史整理委员会等实施监查。此外，公正交易委员会、企划财政部、统一部、联合参谋本部、农林畜产食品部、中小风险企业部、保健福祉部、气候能源环境部等也将接受各委员会的监查。