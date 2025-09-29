总统室：柬埔寨被拘韩国公民应迅速送返 考虑派遣调查人员

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：近期，柬埔寨屡屡发生针对韩国公民的就业诈骗、绑架、拘禁拷打等犯罪事件。13日，韩国总统室决定以“迅速接回国民”为方针尽快展开应对工作。总统室发言人姜由桢在例行记者会上表示，当天下午，国家安保室长魏圣洛主持召开了柬埔寨涉韩国公民犯罪事件有关部门工作组首次会议，并作出了上述决定。魏圣洛指出，对被拘人员的违法行为理应采取措施，但从人道主义角度出发，应尽快送返韩国公民，必要情况下还应考虑分批次推进。总统室说明称，除了遭犯罪组织拘禁的韩国公民，涉嫌在当地从事犯罪活动而被柬埔寨有关部门拘留的韩国公民，也应尽快送返并依据国内法进行处罚。韩国的目标是全员送返，但若存在困难，将考虑分批次送返的方案。此外，共同民主党议员尹厚德当天在国会外交统一委员会国政监查中表示，据魏圣洛透露，目前共有68名韩国公民被关押在当地监狱，但其中相当一部分公民不愿意回国。尹厚德还表示，涉案的韩国籍人员超过1000人。问题在于，他们涉嫌在当地从事电信诈骗，并可能与犯罪组织有关。尹厚德补充称，当地犯罪组织拘禁韩国公民以进行电信诈骗的事件频发，去年共有221名韩国公民遭拘禁，今年截至8月底有320名，累计至少达500名。