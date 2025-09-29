李在明要求加强扶持纯艺术领域 促进文化强国地位可持续性

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明要求制定针对纯艺术和基础文化的扶持政策，促进韩国文化强国地位的可持续性。总统室发言人金南准（音）13日在例行记者会上介绍首席助理会议结果时表示，李在明在会上要求制定针对纯艺术文化领域的扶持政策。当前对纯艺术领域的支持不足，存在诸多问题。金南准介绍称，会上讨论的一个案例是，韩国法律规定达到一定标准的建筑物必须设置雕塑，但由于政府未能进行细致管理，造成少数企业垄断、全国建筑物雕塑低劣雷同的结果。金南准表示，李在明总统要求细致观察纯文化艺术领域的各个方面，发现问题并制定改善措施。金南准还表示，李在明总统认为社区书店逐渐消失是一个很严重的问题，要求针对包括出版在内的文学领域制定扶持方案。当天会议还讨论了扩大文化消费品出口、改善文化商品出口基础设施、开发文化产业、研究文化财政情况等与建设文化强国相关的战略。金南准介绍称，会议提出建设文化强国五大战略，分别为扩大韩国文化内容生产、确立历史文化正统性、进一步丰富国民文化生活并扶持艺术工作者的创作活动、推动文化与科技融合、推进旅游业创新。金南准表示，李在明政府明年的文化领域预算为9.6万亿韩元，同比增长8.8%。韩国文化内容基金出资、全球韩流文化枢纽打造等文化艺术领域预算增拨14%，入境游客旅游综合一卡通等旅游领域增拨9.5%。总统室将本周指定为“文化周”，并计划接连展开一系列相关工作。