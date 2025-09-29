韩政府将重启开城工业园区财团 推动国内使用南北合作基金

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部将重启去年解散的开城工业园区支援财团，并推动将南北合作基金用于国内民间项目。14日，统一部在国会外交通统一委员会国政监查中通过工作报告表示，正在推进开城工业园区支援财团的复原工作，为重启开城工业园区做准备。开城工业园区支援财团于去年3月解散，目前仅剩余负责债务清算事务的法人。统一部正在研讨开城工业园区支援财团的恢复程序。分析认为，即使政府重启该支援财团，开城工业园区也难以重新恢复运作。朴槿惠政府为应对北韩核导挑衅，于2016年2月全面停运开城工业园区。统一部还将修改《南北合作基金法》，扩大南北合作基金的使用范围，以支援国内的交流合作基础建设项目。根据规定，目前南北合作基金仅能用于南北合作项目。此外，为了有助于南北交流合作的民间团体，还将推进将社团法人南北交流合作支援协会转型为财团的方案。统一部表示，将通过先行及分阶段恢复《9·19南北军事协议》、组建及运营南北军事共同委员会，构筑南北间的军事信任，并通过泛政府合作体系发掘相关议题，制定对北韩磋商战略。统一部还表示，为了推进非军事区（DMZ）和平利用相关项目，上个月成立了相关部门实务协议体，正在支援相关法律的制定。