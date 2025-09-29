三星电子第三季度营业利润创12万亿韩元

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：三星电子今年第三季度创下比市场预测值更高的12万亿韩元的营业利润。三星电子14日宣布，今年第三季度的营业利润达到12.1万亿韩元，同比增加31.81%，该业绩比市场预测的10.3万亿韩元高出17%以上。其中，销售额同比增长8.7%，达到86万亿韩元，创下了季度新高。据分析，半导体业务部门引领了"惊人业绩"。虽然三星电子没有公开各业务部门的具体业绩，但仅负责半导体的业务部门预计就有约6万亿韩元的营业利润，而今年第二季度的营业利润仅为4千亿韩元。DRAM存储芯片价格持续上涨、高带宽存储器（HBM）出货量增加、代工生产部门亏损减少等被视为业绩改善的主要因素。专家们预测，以半导体为中心的三星电子的业绩反弹趋势将会持续下去。随着聊天机器人程序ChatGPT开发公司Open AI主导的大规模人工智能（AI）芯片投资相继公布，内存芯片价格持续上涨。一直处于低迷的高带宽存储器的供应也有望扩大。LG电子前一天（13日）公布的业绩显示，第三季度营业利润为6889亿韩元，超过了当初市场预测值的10%，但较去年第三季度减少8.4%。LG电子公司评价认为，虽然生活家电和车载电子业绩表现良好，但关税负担等因素对收益产生了影响。