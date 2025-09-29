美中贸易战致韩企受损 韩华海洋子公司被制裁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在美国和中国的贸易战中，无辜的韩国企业遭受损失。中国商务部14日宣布，对韩华海洋在美国的子公司实施制裁，制裁对象包括Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly ShipyardInc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA HoldingsCorp.五家公司。中方禁止个人或企业与上述五家公司进行交易或合作。中国商务部表示，此次制裁是针对这些公司配合美国对华调查、对中国造成损害行为所采取的反制措施。制裁对象中，韩华费城造船厂（Hanwha Philly Shipyard Inc.）尤为引人注目。去年韩华收购的美国费城造船厂是韩美造船合作（MASGA）的象征。今年8月，韩国总统李在明曾访问该造船厂。此次制裁措施在美中两国互相向对方国家的船舶征收港口入港费之际实施，这一点也备受关注。美国试图遏制中国造船和海运业，中国则将矛头指向协助美国造船业复兴计划的韩国企业。但预计中国此次制裁不会对韩华海洋五家子公司的经营造成直接影响。然而专家认为，此次事件是中国向韩国造船业传递的信号，即“如果站错队，可能会遭受损失”。中国正密切关注韩国和美国的造船业合作。中国官方媒体也警告称，若包括韩国在内的国家制造的船舶用于美国军事行动，可能会面临困境。