美国和英国对柬埔寨电信诈骗集团进行制裁

韩国国际广播电台报道：美国和英国对总部设在柬埔寨的非法诈骗集团进行了制裁，这些集团涉嫌向世界各地受害者敲诈勒索。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络当地时间14日在英国的协助下，对以美国公民及其同盟国家公民为对象的犯罪集团采取了应对措施。制裁对象包括总部设在柬埔寨的太子集团（Prince Holding Group）及其董事长陈志，以及与其相关的146个目标。他们在柬埔寨等地建设了用于赌场和非法欺诈中心的园区，并通过代理人进行管理。美国财政部部长斯科特·贝森特在发表上述制裁公告时表示，随着超越国境的诈骗行为迅速蔓延，美国公民已遭受数十亿美元的损失。美方将继续努力保护美国公民免受诈骗犯罪侵害。英国政府也立即冻结了太子集团董事长陈志在伦敦拥有的豪宅和一些公寓等房地产。陈志1987年出生于中国福建，并在福建长大。他于2009 年前往柬埔寨，并获得了柬埔寨国籍。此外，美国财政部将为电信诈骗分子洗钱的柬埔寨汇旺集团纳入制裁名单。据报道，今年5月，柬埔寨汇旺集团被美国财政部认定为重大洗钱风险机构，其被指控在2021年8月至2025年1月期间清洗至少40亿美元非法所得。该集团通过旗下支付公司和虚拟资产服务提供商，为北韩网络盗窃和东南亚杀猪盘骗局提供资金通道。