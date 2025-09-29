韩美贸易协议达成在即 美财长贝森特：谈判进入收尾阶段

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美关税谈判进入最后收尾阶段。美国财政部部长贝森特当地时间15日接受CNBC采访时就相关提问表示，美国即将完成与韩国的谈判。当被问及双方是否在韩国的对美投资问题上存在意见分歧时，贝森特表示，关键在于细节，我们正致力于解决细节问题。贝森特未透露所谓细节的具体内容。不过，目前韩美的主要争议点在于3500亿美元投资的具体项目及方式、外汇市场稳定机制等。今年7月30日，韩美就美国将韩国进口产品关税税率从25%下调至15%、韩国向美国投资3500亿美元达成一致。但双方围绕对美投资的执行方案存在较大的意见分歧。韩国希望以现金5%、其余通过信用担保和贷款提供的方式执行，美国则要求采取与日本相同的方式，即提供全额投资金、由美方决定用途。韩国政府随后提出了签订无限制货币互换协议、保障合理范围的直接投资、基于商业合理性保障韩方对投资项目的选择参与权三项要求。负责本次谈判的韩国总统室政策室长金容范和产业通商资源部长官金正官16日飞赴美国华盛顿，与美方核心人物、商务部部长卢特尼克举行会谈。韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲也于当天赴华盛顿出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议、国际货币基金组织和世界银行秋季年会，期间将与美国财政部部长贝森特会晤。此前，韩国通商交涉本部长吕翰九赴美与美国贸易代表格里尔进行了接触。据两国经贸领域高层近期的密集接触和贝森特的最新言论，双方有望在本月底亚太经合组织（APEC）领导人非正式期间举行韩美首脑会谈前，就签署投资备忘录（MOU）达成最终协议。金正官于上月11日及本月4日在纽约同卢特尼克会晤时提出了包含签订货币互换协议等内容的修正方案。据悉，卢特尼克表示理解韩方对外汇市场的担忧。此外，韩国外交部长官赵显本月13日在国会表示，美方提出了新方案，目前正在探讨之中。