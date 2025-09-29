韩政府联合应对工作组抵达柬埔寨 将同柬方高层探讨合作方案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府为解决针对韩国公民的就业诈骗、绑架拘禁等犯罪行为而组建的联合应对工作组抵达柬埔寨。外交部第二次官金珍我率领的工作组于当地时间15日晚11时许经金边德崇国际机场入境柬埔寨。工作组成员包括警察厅国家调查本部长朴星柱，以及法务部、国家情报院等有关部门官员。金珍我在机场向媒体表示，在途中又传出了令人心痛的消息，一名30多岁女性在柬埔寨附近的越南边境地区死亡。韩方已要求越南和柬埔寨有关部门大力调查，并将在这一过程中更加积极地予以配合。金珍我还表示，工作组将与柬埔寨外交部、内政部、打击网络诈骗委员会的高层接触，深入探讨情报共享、具体合作方案等事宜。外交部收到的关于柬埔寨境内韩国公民疑似被拘禁事件的报告中，80余人下落不明，工作组将调查这批人员的具体情况。此外，目前已确认的被拘人员为63名，其中相当一部分拒绝离开当地，尚不清楚能否迅速送返国内。政府计划派遣特别航班尽快接回被拘人员，并在韩国国内对其涉嫌的网络诈骗案件进行调查。一旦发现存在犯罪行为，将予以处罚。近期，柬埔寨频频发生当地犯罪组织以高收入工作诱骗绑架、乃至拘禁杀害韩国公民的犯罪事件。当地韩国公民遭绑架拘禁案件报告数量2021年为4起，2022年为1起，2023年为17起，去年猛增至220起。今年截至8月已达到330起。