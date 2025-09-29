联合国五个月前就东南亚犯罪集团警示韩国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据16日消息，联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）早在5个月前便向韩国政府发送声明，强调有必要紧急应对柬埔寨等东南亚国家犯罪集团残忍的人权侵犯行为。办事处3名特别报告专员于5月19日发表联合声明称，柬埔寨等地犯罪集团的情况已达到人道主义和人权危机水平。包括东南亚和东亚国家在内的国际社会必须采取紧急合作措施，切实保护受害者并加强防范工作。办事处表示，为解决该问题，当时正与东盟、缅甸、柬埔寨、中国、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等国进行沟通，并将沟通内容告知了韩国、印尼、日本、新加坡。声明详细记述了发生在犯罪集团内部的人权侵犯行为。报告专员在声明中指出，人口贩卖活动受害人被剥夺人身自由，遭受拷打和惨无人道的对待，长期暴露在暴力和虐待行为之下。具体人权侵犯行为包括殴打、电刑、单间拘禁、性侵等。声明称，受害人无法获得食物及干净的饮用水，必须忍受肮脏狭窄的环境。部分犯罪集团将受害人贩卖给其他团伙，或向受害人家属进行勒索。若受害人尝试逃跑，将遭到更严酷的处罚甚至致死。报告专员表示，尽管有关部门展开打击活动，但犯罪集团仅更换了地点，并未被摧毁。有证据显示，这种运营方式正在扩散到世界其他地区。声明指出，受当地腐败盛行的影响，犯罪集团非但未受到处罚，反而与政府官员、政客、地方部门、大资产家勾结，从中获益。声明称，尽管各国持续努力预防人口贩卖和压榨活动，但在掌握受害人身份、保护援助受害人、处罚施害人、预防报复等方面的措施不力。各国应从人权角度出发，立即采取措施。