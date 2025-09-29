特朗普、习近平有望于月底对韩国进行国事访问

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普与中国国家主席习近平有望于本月底亚太经合组织（APEC）峰会期间对韩国进行国事访问。16日，据多名外交消息灵通人士透露，政府计划邀请特朗普、习近平于APEC峰会期间对韩国进行国事访问，与美中两国的磋商工作已进入最后阶段。外国元首的访问分为国事访问、正式访问、正式工作访问和工作访问，其中，国事访问规格最高。特朗普最有可能于29日至30日访韩，两国正就29日举行首脑会谈和国宾晚宴的方案进行磋商。习近平的访韩日期尚未敲定，目前最有力的方案是30日访问庆州并举行韩中首脑会谈及国宾晚宴。国事访问通常在首都首尔进行，这次则改为在APEC峰会举办地庆州举行，届时欢迎仪式等接待活动将有所简化。国事访问能否促成取决于美中元首会谈。两国元首原定于APEC峰会期间举行会谈，但因近期美中贸易矛盾再起而尚未最终确定。目前外交界普遍预计，会谈或于30日举行。外交部门则认为，无论会谈是否举行，都不影响特朗普与习近平对韩国进行国事访问。此前有意见认为，中国近日对韩华海洋美国子公司实施制裁，有可能对习近平访韩造成影响。此外，中国外交部部长王毅因国内政治活动将无法于APEC峰会期间访韩。