韩国9月就业人数增加31.2万人 消费券拉动部分行业就业率

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：上月韩国就业人数同比增加31.2万人，时隔一年半增幅再次突破30万人。韩国国家数据处17日公布的《2025年9月雇佣动向》报告显示，上月韩国15岁以上就业人数为2915.4万人，较去年同期增加31.2万人。这是韩国就业人数自去年2月增加32.9万人以来，时隔一年半创下最大增幅。从具体行业来看，保健业及社会福利服务业（增加30.4万人，增长10.1%）、艺术、体育及休闲相关服务业（增加7.5万人，增长14.5%），以及教育服务业（增加5.6万人，增长2.9%）的就业人数增幅较大。此外，住宿及餐饮业（增加2.6万人，增长1.1%）、批发及零售业（增加2.8万人，增长0.9%）等行业的就业人数也呈增长态势。韩国国家数据处雇佣统计科长宋俊行（音译）表示，艺术、体育及休闲业和住宿餐饮业就业人数增加，可能受到消费券的影响。农林渔业、 建筑业 、制造业就业人数有所减少，降幅分别为9.1%（14.6万人 ）、4.1%（8.4万人）和1.4%（6.1万人）。15岁至64岁的就业率为70.4%，同比上升0.5个百分点。但青年群体（15至29岁）的就业率为45.1%，同比下降0.7个百分点。失业率为2.1%，与去年同期持平。上月韩国非经济活动人口为1600.9万人，同比减少11.6万人。其中， 不工作也不求职的“休息人口”同比增加4.2万人。