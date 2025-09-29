APEC峰会期间庆北各地将举办丰富多彩的文化庆典活动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）峰会将于本月下旬在韩国庆州举行，庆北各地将以彩灯、紫菜包饭、拉面、蚱蜢等为主题，举办丰富多彩和别具特色的秋季庆典活动。据庆尚北道17日透露，自当天至19日，在普贤山天文科学院一带将举行第22届永川普贤山星光庆典活动。届时将以“永川星光下寻找土星环”为主题，举行天文科学讲座、明星派对、参观普贤山天文台、黑光特别体验等活动。在清道露天演出场一带，将从当天开始以清道代表特产盘柿（“无籽柿子”）为主题举行为期三天的体验型旅游庆典——清道盘柿庆典。另外，荣州丰基人参庆典（18日至26日）、星州伽倻山黄金原野蚱蜢庆典（18日至19日）、闻庆苹果庆典（18日至26日）将陆续开幕。备受全国瞩目的金泉紫菜包饭庆典（24日至25日）今年将更具创意。为纪念APEC峰会，浦项迎日台海水浴场将于29日举办烟花秀，届时烟火将点亮夜空。此外，青松苹果节（10月29日至11月2日）、盈德国际健康节（10月30日至11月2日）、醴泉弓箭节（10月31日至11月2日）、龟尾拉面节（11月7日至9日），以及蔚珍竹边港海鲜节（11月7日至9日）等丰富多彩的娱乐活动也将陆续举办。庆尚北道知事李喆雨表示，将通过庆典活动为地区经济增添活力，并向APEC峰会期间访问庆北地区的国内外游客展示当地的魅力和温情。