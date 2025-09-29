韩行政安全部长官赴庆州检查APEC峰会筹备情况

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国行政安全部长官尹昊重16日访问庆尚北道庆州市，对亚太经合组织（APEC）峰会的筹备情况进行了综合检查。尹昊重当天在和白会展中心（HICO）及庆州世博公园一带进行了“APEC峰会安全管理现状检查”。庆尚北道、庆州市、APEC筹备企划团、警卫安全管制团、政府联合检查团有关人员出席了此次活动。尹昊重访问庆州世博会公园时听取了APEC安全对策现状报告，并就医疗应对及紧急救援体系、交通运输安全对策、反恐及警卫措施、火灾预防措施、设施安全检查等各领域的准备情况进行了讨论。尹昊重随后依次访问了公园内的展览馆、峰会会场、会展中心内的国际媒体中心，并确认了上月检查中问题项目的改进落实情况。此外，他还检查了紧急疏散路线、电力与消防设施、出入控制系统、电梯等活动场所的安全管理情况，以及仇视性示威等可能威胁外国人安全的应对措施。随后，尹昊重与商会、住宿和餐饮业人士举行座谈会，审查了APEC期间的物价应对方案，并呼吁他们以公正合理的价格接待宾客。尹昊重表示，庆州APEC峰会是在千年古都庆州展现韩国品位、风格、魅力与实力的国家性盛会。不仅是正在全力准备的庆尚北道及庆州市，希望全国所有地方政府和居民也给予热烈支持和真诚鼓励。