韩政府官员赴美商讨3500亿美元对美投资计划

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩美加快讨论关税及贸易谈判后续措施之际，韩国政府高级官员当地时间16日访问美国，与美方进一步深化磋商。韩美围绕3500亿美元对美投资计划出现分歧，持续两个多月未能得到解决。本月31日在庆州亚太经合组织（APEC）峰会期间举行的韩美首脑会谈能否就此达成最终协议，备受关注。当天下午，韩国产业通商资源部长官金正官与总统室政策室长金容范、产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九访问了位于华盛顿特区的美国商务部大楼，与美国商务部长霍华德·卢特尼克等官员进行了两个多小时的谈判。会议结束后，金容范接受记者采访时表示，双方在两个小时内进行了充分讨论，但目前尚不清楚17日是否继续谈判。金正官率领的韩方谈判团下午6时40分左右抵达商务部大楼，晚上9时30分左右离开。金正官曾于本月4日访问纽约，时隔不到两周再次与卢特尼克会面。此次会晤是双方在3500亿美元投资计划的细节问题上存在立场分歧的情况下进行的。然而，目前尚不清楚双方分歧是否已缩小到可以达成协议的程度。当天与金正官一同抵达美国的总统室政策室长金容范对记者表示，目前是两国“以最认真、最具建设性的态度进行谈判的时期”，并强调将竭尽全力，朝着有利于国家利益的方向顺利完成谈判。金正官与金容范抵达美国后，首先与白宫行政管理和预算办公室（OMB）局长拉塞尔·沃特进行了50多分钟的面谈，讨论了两国造船业合作方案。通商交涉本部长吕翰九也陪同出席。金正官会谈结束后对记者表示，双方就“让美国造船业再次伟大”（MASGA）项目进行了建设性的讨论。当被问及是否讨论了中国近期对韩华海洋五家美国子公司制裁的问题时，金正官表示，尚未讨论到这些问题，仅讨论了与MASGA相关的具体项目。金容范在访问白宫行政管理和预算办公室前接受记者采访时表示，该机构是造船业项目的重要部门。此次访问的目的是希望听取该机构的意见，并就两国进行造船业合作的重要意义进行交流。