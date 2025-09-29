韩总统室就美北对话有关报道表态：韩美持续保持沟通合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统室19日就美国CNN关于特朗普政府官员正秘密商讨美北首脑对话的报道表示，韩美将继续就包括美北对话在内的对北政策保持紧密沟通与合作。总统室官员回答相关提问时表示，韩美两国的立场始终一贯，愿意与北韩展开对话，以实现韩半岛和平并解决北韩核问题。当前外界普遍关注美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩会否在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间会晤，总统室的这番表态被解读为坚持既有立场，但不排除取得进展的可能性。据CNN当地时间18日报道，特朗普政府持续探讨美北首脑会晤的可能性，但并未认真制定会谈相关计划。此外，预计特朗普将以APEC领导人非正式会议为契机，于29日至30日访问韩国。有分析预计，此行将以国事访问的形式进行。另外，韩国政府有可能参考过往案例，在特朗普访韩期间向其颁授韩国最高级别的“木槿花大勋章”。木槿花大勋章一般颁授给韩国总统，不过根据《赏勋法》，也可颁授给友好国家的元首夫妇。2018年，前总统文在寅曾向法国总统马克龙颁授木槿花大勋章；2023年，前总统尹锡悦曾向波兰时任总统安杰伊·杜达颁授木槿花大勋章。总统室官员表示，正在细致探讨特朗普总统的行程及接待规格，确保此行能够成为一次具有实质性意义的访问。