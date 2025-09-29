IMF报告：今年韩国人均GDP排名下滑至第37名 被台湾赶超

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：根据国际货币基金组织（IMF）预测，韩国人均GDP排名将从去年的第34名下滑至今年的第37名。与此同时，台湾将从第38名上升至第35名，时隔二十二年赶超韩国。据韩国银行等机构20日消息，国际货币基金组织15日发布的《世界经济展望》报告显示，今年韩国人均GDP预计为3.5962万美元，较去年下降0.8%。在报告统计的197个国家及地区中，韩国人均GDP排名将从去年的第34名下滑至今年的第37名。报告还预计，韩国人均GDP将于2028年突破4万美元大关，达到4.0802万美元。这较今年4月发布的报告提前了一年。但韩国人均GDP的全球排名将继续下滑，预计2028年将跌至第40名，2029年将跌至第41名。与此同时，报告预计台湾的人均GDP将从去年的3.4060万美元增长至今年的3.7827万美元，增幅为11.1%；全球排名也将从第38名上升至第35名。不仅如此，台湾人均GDP将在明年达到4.1586万美元，比韩国早两年突破4万美元大关，全球排名也将大幅升至第31名。报告分析称，台湾罕见地维持了高增长，其人均GDP将于2030年突破5万美元大关，达到5.0252万美元。而同年韩国的人均GDP将仅为4.4262万美元。事实上，台湾今年赶超韩国已成既定事实。据国际金融中心消息，上月底，8家海外主要投行对台湾今年实际GDP增长率的预期值平均数为5.3%。其中野村证券的预期值最高，为6.2%。该公司在近期发布的报告中指出，进入第三季度以来，台湾的经济增长速度比第二季度更快，将第三季度GDP同比增速预期从3.0%上调至7.6%。报告分析称，台湾内需低迷、投资放缓，但半导体生产持续强劲，以技术为中心的制造业活动趋势不变。此外，《世界经济展望》报告预计，日本人均GDP将从去年的3.2443万美元增至今年的3.4713万美元，但其全球排名将停留在第40名。今年人均GDP排名全球第一的是列支敦士登，为23.1071万美元。第二至第十名依次为卢森堡（14.6818万美元）、爱尔兰（12.9132万美元）、瑞士（11.1047万美元）、冰岛（9.8150万美元）、新加坡（9.4481万美元）、挪威（9.1884万美元）、美国（8.9599万美元）、丹麦（7.6481万美元）、澳门（7.4921万美元）。