首尔军工展览会20日正式开幕 李在明：推动韩国跻身军工四大强国

韩国国际广播电台报道：首尔国际航空航天暨军工业展览会（ADEX，以下简称“首尔军工展览会”）20日正式拉开帷幕。今年的首尔军工展览会分为可自由参观的“公开日”活动，以及面向业界人士举办的“商务日”活动。公开日活动于17日至19日在首尔机场进行，商务日活动于20日至24日在位于京畿道一山市的韩国国际展览中心（KINTEX）进行，开幕式也于20日举行。韩国总统李在明在开幕贺词中表示，跻身军工业四大强国绝非遥不可及的梦想，政府将大胆投资、大刀阔斧地改革制度，令这一梦想成为现实。李在明称，到2030年为止，政府将在国防研发和航空航天研发方面投入大规模预算，获取未来型国防所需核心技术和武器系统，逐步培养自主太空开发能力。李在明指出，韩国必须与世界进行团结与合作。若要让韩国军工在全球市场中具备竞争力，不仅要出口优秀产品，更要建立“安全保障合作伙伴”这一崭新的品牌价值。今年的展览会有来自35个国家的600家企业参加，规模为历年之最。韩华航空航天公司、韩华系统、韩华海洋三家公司以“未来人工智能防务”（AI Defense for Tomorrow）为主题，运营面积达1960平方米的联合展馆，规模创历届新高。徘徊型精密制导武器（L-PGW）首次亮相展馆，K9自行火炮进化为全球首款有人/无人综合自行火炮K9A3的路线图、新一代战略水面舰艇、超高分辨率（UHR）合成孔径雷达（SAR）卫星等也将进行展示。韩国航空航天工业公司（KAI）计划模拟未来战场环境，推介符合海、陆、空三军特点的新一代空中战斗系统。该公司将首次公开正在研发中的多用途无人机（AAP），并展示轻型武装直升机（LAH）和空射效应器（ALE）。现代乐铁将现场演示有人/无人综合战斗系统（MUM-T），凸显地面战斗平台的智能化。此外，LIG Nex1计划展示韩国型战斗机KF-21装载的航空武装系统和基于人工智能技术的有人/无人综合解决方案。展会还公开了远程对地制导导弹、短程及远程对空制导导弹、电子光学监视侦察系统等产品。