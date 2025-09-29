APEC庆州宣言对自由贸易支持力度或转弱

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：分析认为，今年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的联合宣言极有可能反映出贸易保护主义抬头、自由贸易主义衰退的基调。据外交界19日消息，APEC的21个成员经济体正就联合宣言文本进行最终协调。本届会议是美国总统特朗普第二个任期开始以来的首届。当前美国推行贸易保护主义，外界关注今年的宣言将从何种程度上体现多边贸易主义这一APEC的基本宗旨。历年会议宣言均包含支持自由贸易、强烈拥护世贸组织（WTO）的内容，致力于追求多边主义。2021年至2024年，APEC联合宣言无一例外地使用了“世贸组织以基于规则的多边贸易体制为核心”这一表述。但预计今年各成员经济体或无法就与往年相同水平的宣言文本达成协议。即使宣言能够保留“世贸组织”这一名称，也很有可能删除“核心”这一表述，令其涵义削弱。一名外交消息人士透露，APEC的核心是贸易和投资，因此各成员无疑会就此进行讨论；但在如何看待自由贸易的问题上，恐怕无法像往年那样轻易达成协议。今年5月在济州岛举行的APEC贸易部长会议已显示出这种迹象。当时与会部长同意签署以认识到世贸组织重要性为主要内容的联合声明，但在关于声明文本的谈判过程中，各成员经济体产生了极大分歧。中国明确要求强调多边主义、反对保护主义，但美国不同意将上述内容纳入声明。另一名消息人士指出，贸易部长会议联合声明或成为APEC联合宣言文本的参考标准。特朗普将于29日至30日访问韩国，但不出席31日至下月1日举行的领导人非正式会议。有意见担忧，这将令旨在维护自由贸易主义的APEC联合宣言黯然失色。另有分析指出，中国国家主席习近平反对美国的关税政策并致力于塑造“多边主义捍卫者”的形象，特朗普的缺席或意外地令习近平成为最受瞩目的来宾。