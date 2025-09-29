韩国10月前20天出口下降7.8% 对美出口骤减24.7%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受秋夕长假影响，10月前20天韩国出口下降。据韩国关税厅21日消息，本月1日至20日的出口额为301.5亿美元，同比下降25.7亿美元，降幅为7.8%。计入开工天数影响的日均出口额为28.7亿美元，较去年同期（26.2亿美元）增长9.7%。本月前20天的开工天数为10.5天，比去年少2天。按照出口对象国家及地区划分，受关税影响，对美国出口骤减24.7%，对越南下降10.0%，对中国下降9.2%；对台湾出口则增长58.1%，对香港增长4.9%，对新加坡增长5.3%。从各类产品的出口情况来看，半导体增长20.2%，石油产品增长10.9%，船舶增长11.7%；乘用车、无线通信器械则分别下降25.0%和17.7%。10月前20天进口330亿美元，同比下降7.7亿美元，降幅为2.3%。按照产品划分，原油（12.6%）、半导体（0.8%）、乘用车（41.7%）的进口呈现不同程度的增长，天然气（-35.0%）、机械类（-2.3%）则有所下降。从各进口来源国家及地区的情况来看，从美国（2.3%）、澳大利亚（30.7%）、台湾（16.2%）、越南（9.1%）的进口有所增长，从中国（-11.6%）和欧盟（-2.3%）的进口则呈现下降。10月前20天出现28亿美元贸易逆差。