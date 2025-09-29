韩总统室举行柬埔寨犯罪事件工作组第二次会议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着柬埔寨当地加强打击以韩国公民为对象的诈骗、拘禁等犯罪行为，有意见担忧，犯罪集团的活动有可能转移至附近国家。为此，韩国政府计划加强与东南亚各国的外交协助机制。韩国总统室发言人姜由桢20日在龙山总统办公室举行新闻发布会时公布了上述消息。发布会介绍了国家安保室长魏圣洛主持的柬埔寨招聘诈骗及拘禁事件跨部门工作组第二次会议的结果。总统室、国务调整室、外交部、法务部、警察厅、国家情报院等有关部门及机构的高级干部出席了当天的会议。姜由桢称，随着柬埔寨当局打击力度的加强，诈骗犯罪园区的活动有可能转移至东南亚其他国家，形成所谓的“气球效应”，会议就应对方案进行了深入探讨。姜由桢表示，会议敲定了加强与各国警方及情报部门的国际合作、防止韩国公民进入当地的基本方针。与会者商定加强与各国警方及情报部门的合作，大幅扩充韩国驻当地的外交及警务力量，并推动当地部门采取加强出入境管理、建立联络热线等实质性协助措施。会议还决定向当地派遣高级代表团、加强交流，并利用政府开发援助、韩国东盟合作基金提升区域治安力量，推进与当地政府展开治安合作。此外，韩国政府近日对柬埔寨部分地区发布了旅行警报。会议决定视今后犯罪情况及当地政府的治安行动予以调整。姜由桢还表示，目前双方已就设立韩国-柬埔寨联合应对工作组达成协议，一旦发现被拘禁的韩国公民，将立即予以救援，并禁止被遣返者再次入境柬埔寨。