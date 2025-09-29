APEC财政与结构改革部长会议21日起举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）峰会在即，财政与结构改革部长会议将自21日起举行。韩国企划财政部表示，21日至23日将在仁川永宗岛迎仕柏度假城（INSPIRE）举行2025年APEC财政与结构改革部长会议。此次会议由韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲主持，会议主题为APEC 峰会主题“我们构筑的可持续明天”。具润哲在开幕致辞中表示，在人工智能（AI）大转型时代，必须不断思考财政部在营造创新友好环境、支持民间发展方面所发挥的作用，并分享解决方案。具润哲补充称，韩国正在将AI大转型放在政策的首要位置推进，将AI应用于社会各领域是提升潜在增长率的唯一途径。关于数字金融，具润哲表示，基于AI的数字金融最近发展迅速，AI正在用于对小工商户进行信用评估，以及利用大数据根除电信诈骗。他表示，我们的任务是促进创新，并构建负责任的金融生态系统。对于财政政策，具润哲表示，如何使用有限的政府财源解决诸多问题，是财政部门的难题。除了国防、福利和教育等传统角色外，还须应对人口老龄化和气候变化等社会结构性挑战。具润哲解释称，必须将财政支出集中在AI转型等必要领域，以确保未来增长动力，从而推动经济增长。同时，必须通过支出结构调整、免税及减免重组、确保逃税源头等多方面努力来提高财政可持续性。此次是下周庆州APEC峰会之前举行的最后一次各领域部长级会议。会议将讨论创新、金融、财政与结构改革的作用，以确保可持续增长，应对AI等数字经济的加速发展以及产业和人口结构的变化。此次会议是自2005年以来首次由韩国作为主席国主办的财政部长会议，也是财政部长会议和结构改革部长会议首次联合举行。