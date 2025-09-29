北韩时隔5个多月发射弹道导弹 特朗普访韩前挑衅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部（简称“联参”）表示，北韩22日上午8时10分许向东北部海域发射了几枚疑似短程弹道导弹的发射体。这是李在明政府上台以来北韩首次发射弹道导弹，也是自5月8日北韩混合发射短程弹道导弹（SRBM）以来，时隔167天再次发射。这也是北韩今年第五次发射弹道导弹，军方正在分析北韩此次发射的弹道导弹型号、射程等参数。美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平将于下周访问韩国，出席庆州亚太经合组织（APEC）峰会，北韩在此之前进行武力示威，备受关注。北韩时隔五个月再次试射弹道导弹，外界担忧，北韩为争取美国等国承认其拥核地位而加大挑衅力度。北韩近期接连展示了性能改进后的导弹。在近期举行的“国防发展-2025”武器装备展上，北韩公开了具有代表性的短程弹道导弹——北韩版“伊斯坎德尔” “火星-11” 型（KN-23），其最大特征是搭载了高超音速滑翔飞行器（HGV）弹头。随后，在10日举行的劳动党成立80周年阅兵式上，北韩首次公开了新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星-20”型。“火星-20”型导弹是北韩为打造能够打击美国本土的多弹头洲际弹道导弹而正在研发的武器。有观点认为，北韩可能很快就会进行导弹试射。