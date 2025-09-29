李在明祝贺高市早苗就任 望在庆州APEC峰会进行建设性对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明21日向日本140年内阁制历史上首位女性首相高市早苗就任表示祝贺。李在明表示，期待在即将举办亚太经合组织（APEC）庆州峰会上与高市早苗会面，并进行建设性对话。李在明当天在脸书（Facebook）上用韩语和日语向高市早苗首相的就任表示祝贺。李在明表示，韩日两国作为“共用前院”的邻居，在政治、安全、经济、社会文化及人文交流等多个领域持续发展合作关系。当前，两国正站在开启韩日关系新60年的重大转折点上。李在明指出，在国际形势不确定性空前高涨的背景下，韩日关系的重要性比以往任何时候都更加凸显。期待在这一关键时期，与首相一道进一步加强两国及两国国民间面向未来的互利合作。李在明还补充道，希望基于穿梭外交，两国首脑能够频繁会面，保持沟通。韩国外交部也在例行记者会上表示，将为保持韩日关系的积极走向继续进行合作，并将与日本新内阁密切沟通。日本首相高市早苗21日晚在就任后的首次记者会上强调，韩日关系的重要性正在日益凸显。韩国是应对国际社会各种挑战的重要邻居，并表示希望与李在明总统举行会晤。高市早苗还表达了对韩国文化的喜爱。她表示，很喜欢韩国紫菜，使用韩国化妆品，也常看韩剧。高市早苗将于28日在东京与美国总统特朗普举行首脑会谈，随后访问庆州并出席APEC峰会。