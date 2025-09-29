美专家：不排除特朗普与金正恩在APEC峰会期间会晤的可能性

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国韩半岛问题专家认为，虽然美国总统唐纳德·特朗普本月底出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间与北韩国务委员长金正恩会面的可能性较低，但也不能完全排除。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）高级顾问西德尼·塞勒（Sydney Seiler）当地时间21日在一场座谈会上表示，如果两人在特朗普访韩期间以“你好，很高兴再次见到你”这种程度打招呼，那么“会面的可能性是存在的”。塞勒顾问补充表示，即使会面未能成行，理由也不会是因为美北对无核化的立场截然相反。他指出，为了促成一次会面，双方可以克服在无核化目标上的意见分歧。美国智库布鲁金斯研究所的韩国首席研究员安德鲁·吕（Andrew Yeo）表示，考虑到特朗普总统的日程安排，会晤的可能性很低，但仍有一丝可能，毕竟那是特朗普。安德鲁·吕当天在该研究所的APEC相关媒体早餐活动中表示，特朗普与金正恩可能不会借APEC峰会之际会晤。虽然他对会晤持怀疑态度，但不完全排除其可能性。安德鲁·吕分析称，目前尚不确定金正恩方面是否也希望举行会晤。金正恩此前已与普京、习近平会面。据中国消息灵通人士透露，习近平曾劝说金正恩与特朗普举行会谈，但不知金正恩是否已做好准备。对于韩国在特朗普与金正恩会晤中的作用，安德鲁·吕表示，如果有机会，李在明会努力促成。他还指出，为了让金正恩认为李在明是“有意义的存在”，必须通过特朗普或美国发挥中介作用。这与2018年文在寅政府牵线促成特朗普与金正恩会晤的情况截然相反。