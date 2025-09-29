第32届APEC财长会议发表联合声明

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：21日在仁川召开的第32届亚太经合组织（APEC）财长会议一致通过了联合声明和《仁川规划》。《仁川规划》是区域经济合作方向的中长期路线图，确定了未来五年财长会议讨论的重点议题和附属议题。《仁川规划》扩大了此前在财长会议零星涉及的金融包容性讨论，将"为所有人提供金融可及性与机会"作为独立议题。具体而言，该计划旨在消除阻碍中小企业发展的金融差距、确保金融服务的普遍可及性，以及扩大经济机会等。韩国企划财政部有关人士表示，今后亚太经合组织经济领域的讨论将不仅聚焦于增长、还将考虑到公正与包容的可及性，期待今后的讨论将会更加丰富。联合声明中首次将人工智能（AI）列为财政部长会议的核心议题，内容包括人工智能基础设施和人才开发、民间合作、生态系统支援的合作必要性。企划财政部表示，在亚太经合组织领导人非正式会议召开一周前发表联合声明，具有重大意义。此次财长会议是自2005年以来时隔20年在韩国举行。泰国、澳大利亚、新西兰、越南、香港、台湾等国家及地区的财长前来与会。中国、日本和文莱的副财长出席并讨论了经济合作方案。22日，首届亚太经合组织财政与结构改革部长联席会议将以"创新与数字化"为主题举行。