韩国举行3600吨级潜艇“蒋英实舰”下水仪式

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：集韩国国内潜艇设计与建造技术于一体的3600吨级潜艇“蒋英实舰”下水仪式于22日举行。韩国海军和防卫事业厅22日在韩华海洋巨济造船厂举行了张保皋-Ⅲ Batch‑Ⅱ的首艘潜艇“蒋英实舰”的下水仪式。包括海军参谋总长姜东佶在内的军队、军工产业及海外项目相关人士等约200人参加了下水仪式。海军方面介绍称，张保皋‑Ⅲ是3000吨级潜艇的建造工程，相较于此前研发的Batch‑Ⅰ岛山安昌号级潜艇，此次下水的“蒋英实舰”在探测与打击能力、隐身性能、生存能力等方面都有了全面提升。“蒋英实舰”排水量约3600吨，舰长约89米，与排水量3000吨和舰长83米的岛山安昌浩级舰艇相比，船体外形变大，改善了声纳体系的性能，提高了信息处理和目标探测能力，路基目标的打击能力也得到了加强。海军方面表示，“蒋英实舰”将扩大搭载利用国产技术生产的装备，为构筑韩国军工产业的技术力量和加强出口竞争力作出贡献。防卫事业厅韩国型潜水艇事业团团长李相宇（音译）表示，“蒋英实舰”是世界最高水平的柴油动力潜艇，也是韩国军工产业尖端科技的精髓。此次下水仪式是向国民和全世界呈现韩国军工产业优秀技术水平的绝佳机会。期待今后韩国潜水艇作为引领全球安全与和平的关键战略资产，为军工产业出口作出巨大贡献。