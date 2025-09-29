韩美贸易谈判接近尾声 政策室长：取得部分进展

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美两国持续进行贸易谈判，力争在本月底亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间举行两国首脑会谈前达成协议。当地时间22日下午，韩国总统室政策室长金容范和产业通商部长官金正官在位于华盛顿的美国商务部大楼同商务部部长卢特尼克进行了长约2个小时的会晤。金容范在会晤后同媒体见面时表示，双方就有待解决的争议点进行了交流，并取得了部分进展。金容范还表示，剩余的争议点并不多，但仍须进行更多讨论。谈判未进入收尾阶段，在彻底结束前仍存在不确定性。此行是金容范和金正官继本月16日之后，时隔6天再次同卢特尼克会晤。金容范未透露进展的具体内容为何，不过分析认为，双方议题或包括3500亿美元对美投资的组合、现金出资占比、资金支付期限等。当被问及双方能否在APEC峰会前达成协议时，金容范表示，峰会是一个重要的时机。当天入境美国前，金容范曾表示，两国谈判已持续数月，最近几周双方就争议点进行了极具建设性的坦诚交流。可以说谈判已接近最后阶段。金容范称，双方在许多议题上的意见十分接近，在个别议题上仍然存在较大分歧。谈判进程有进有退，此行的目的是加深美国在部分议题上对韩国立场的理解，希望能够取得好的结果。