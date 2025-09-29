北韩进行新型高超音速飞行体试射活动 金正恩未观摩

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩宣布，22日进行了新型武器系统高超音速导弹的试射活动。据朝中社23日报道，导弹总局主持进行了重要武器系统试验，两枚高超音速飞行体从平壤市力浦区向东北方向发射，打击了位于咸镜北道渔郎郡柜床峰台地的目标点。北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天、军需工业部第一副部长金正植、导弹总局局长张昌河观摩了试验。国务委员长金正恩未出席活动。朝中社未公开导弹型号及具体参数。但从“高超音速飞行体”这一描述来看，当天试射的武器或为本月初阅兵式上亮相、搭载高超音速滑翔弹头的KN-23系列的“火星-11Ma”短程弹道导弹。报道称，此次试验是国防力量发展计划的一环，旨在增强对潜在敌人战略遏制的可持续性和有效性。朴正天强调，我方活动旨在持续升级战争遏制力，其目的在于加强自我防卫。对内媒体、劳动党机关报《劳动新闻》未对试验进行报道。这是北韩时隔5个月再次进行弹道导弹试射活动，时机恰逢亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议举行前。此次试验是李在明政府成立以来首次进行，距离今年5月8日试射“火星-11”型等多个型号短程弹道导弹167天。APEC峰会期间举行的韩美、韩中首脑会谈有望讨论北韩问题，北韩此举或意在彰显其存在感。