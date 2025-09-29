韩美日多边制裁监测组：北韩窃取加密资产逾28亿美元 在柬埔寨等地洗钱

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：由韩美日等11国组成的“多边对北制裁监测组”（MSMT）22日公布了第二份对北制裁违反案例报告。本次报告主要介绍了北韩的非法网络活动。其内容显示，去年1月至今年9月，北韩窃取的加密资产总计28.4亿美元，仅今年的窃取金额就高达约16.5亿美元。报告指出，北韩为给政权创造利益，加强了网络活动组织力量。相关组织主要分布在侦察总局、原子力工业省、军需工业部等被列入联合国制裁名单的机构和部门。具体来看，隶属于军方的组织有侦察总局下属第110号研究所、第63号研究所、第970所等，隶属于行政部门的组织有保卫省下属APT37、社会安全省下属鸭绿江技术开发公司、原子力工业省下属朝鲜万景台计算机技术公司、国防省下属第53局和第61局等。隶属于劳动党的组织有军需工业部第313总局、第75指导局和第2自然科学院等。据报告分析，这些隶属于党政军的网络组织关系错综复杂，指挥系统存在重叠。北韩网络组织伪装成投资者、企业家、招聘负责人等，与阿联酋、日本、印度、新加坡的加密货币交易所接触，并诱导对方下载恶意软件。北韩还与俄罗斯勒索软件组织合作，并将通过勒索软件攻击窃取的数据贩卖给第三方。此外，北韩将所窃取加密资产进行洗钱后，通过中国、俄罗斯、香港、柬埔寨等地的海外中间商兑换为现金。报告书指出，中国国籍者和金融系统高度参与兑现过程。近期因绑架、拘禁、拷打韩国公民而引发关注的柬埔寨犯罪集团也涉及洗钱和兑现活动。与北韩侦察总局有关的北韩国籍者利用柬埔寨金融企业Huione集团的Huione Pay进行洗钱，并与Huione Pay员工保持密切关系。美英两国近期将Huione集团列为“跨国犯罪组织”。另据报告，柬埔寨央行吊销了Huione Pay的执照，但该服务在柬埔寨境内仍可使用。报告还提到了北韩IT劳工在海外赚取收入的问题。根据联合国安理会规定，北韩劳工不得受聘于海外企业且须遣返。然而中国、俄罗斯、老挝、柬埔寨、赤道几内亚等至少八国仍然滞留有1000至2000名北韩劳工。其中中国最多，约为1000至1500名；俄罗斯约为150至300名。这些劳工主要承包美国、德国、葡萄牙、英国等地的人工智能、区块链、防务项目，去年收入达到3.5亿至8亿美元，其中约一半汇回北韩。报告指出，北韩的活动并不仅限于赚取外汇，还通过网络攻击窃取美国、英国、韩国乃至中国的军事、科学、能源相关情报及技术。