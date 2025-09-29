韩央行维持基准利率2.5%不变 避免刺激楼市及汇率

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行金融货币委员会23日召开货币政策方向会议，决定维持基准利率2.5%不变。分析指出，央行之所以作此决定，是因为政府先后出台三轮房地产对策，贸然降息或刺激贷款购房，从而推高房价；再加上近期汇率在1美元兑1430韩元附近波动，降息或令韩元进一步贬值。金融货币委员会去年10月降息25个基点，开启量宽；11月打破市场预期，再次下调基准利率。今年2月、5月，央行延续了量宽基调。这主要是出于对低迷的内需、美国关税等内外部情况的考量，将货币政策的重心放在刺激经济上。但今年7月、8月和10月，央行连续三次维持基准利率不变，楼市动荡成为主要原因。尽管政府出台了主要内容为首都圈住房抵押贷款不得超过6亿韩元的6·27政策，但10月第二周首尔房价仍然较两周前上涨0.54%，且涨幅进一步扩大。随后政府公布了力度更大的10·15政策，将首尔全境和首都圈主要地区指定为土地交易许可制地区，并规定价值15亿韩元以上房产的住房抵押贷款最高限度为2亿至4亿韩元。央行总裁李昌镛本月20日出席国政监查时表示，央行不会增加流动性、刺激楼市。韩美关税谈判不确定性引发的汇率波动也是央行维持基准利率不变的背景之一。本月14日，首尔外汇市场上韩元对美元汇率收盘价报1美元兑1431.0韩元，继4月29日（1437.3韩元）之后再次跌破1430韩元大关。此后也未出现明显反弹，始终在1420韩元至1430韩元之间震荡。NH金融研究所所长赵永武（音）指出，若下月房价和汇率的不稳定情况未得到缓解，那么11月降息的可能性也将大幅降低。