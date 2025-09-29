韩政府公布网络安全保障对策 加强对企业的调查权限

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：近期韩国接连发生多起网络攻击事件。政府决定加强调查权限以便及时应对，一旦发现黑客入侵迹象，即使企业不进行申报，也将展开调查。此外，政府计划通过提高违反信息安全保障义务罚款金额，设立迟延履行金、惩戒性罚款等措施加强处罚，并对1600多个信息技术系统展开全面检查。科学技术信息通信部、企划财政部、金融委员会、行政安全部、国家情报院等有关部门和机构22日在政府首尔办公大楼公布了包含上述内容的跨部门信息保护综合对策。政府表示，近期民间和公共领域不断发生黑客攻击事件，属于严重危机状况，将启动以国家安保室为中心的灵活应对机制。首先，为破除企业隐瞒网络攻击事件的惯例，政府决定改善相关制度，一旦发现黑客入侵迹象，即使企业不进行申报，也将开展现场调查。其次，针对拖延申报、未落实防止再次发生的对策、反复泄露个人及信用信息等违反信息安全保障义务的行为，将通过提高罚款金额、设立迟延履行金和惩戒性罚款等措施来加大处罚力度。政府还计划对公共、金融、通信等领域的1600多个与国民生活息息相关的IT系统展开全面检查；对近期黑客事件频发、信息泄露后二次损失严重的大型电信运营商，将实施模拟黑客攻击的高强度突击检查。另外，政府计划要求电信业界为主要IT资产建立识别管理系统，并停用无安全保障的微蜂窝基站（Femtocell）。在近期发生的事件中，微蜂窝基站被指遭黑客恶意利用。政府还将制定通信、金融领域的用户保护手册，减轻黑客事件发生后消费者的举证负担。此外，政府计划改善被批为“一纸空文”的信息安全管理认证制度（ISMS、ISMS-P），以现场审核为中心加强事后管理，并将企业CEO的安全保障责任原则入法。