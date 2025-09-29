APEC外交经贸部长级会议和最后一次高官会下周举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）外交经贸联合部长级会议（AMM）和最后一次高官会（CSOM）将在韩国庆州举行。会议旨在对本月31日至下月1日举行的APEC领导人非正式会议进行最终评估。据韩国外交部23日消息，最后一次高官会将于27日至28日举行，外交经贸联合部长级会议将于29日至30日举行。外交经贸联合部长级会议旨在对会议各项内容进行最终评估，确保领导人非正式会议取得实质性成果。会议将对APEC各级机构今年工作、主席国主要成果、秘书处运营及高官会议结果进行综合评估。外交部长官赵显和产业通商部通商交涉本部长吕翰九将共同主持会议，并分别担任第一议程、第二议程的主席。第一议程（创新与繁荣）将探讨通过数字合作应对地区挑战、实现共同繁荣的方案，第二议程（连接）将就运用新技术加强地区供应链、增进贸易的方案进行交流。与会者包括21个成员经济体的外交和经贸部长，东盟、太平洋岛国论坛（PIF）、太平洋经济合作理事会（PECC）等APEC观察员，经合组织（OECD）秘书长和世贸组织（WTO）秘书长等。会议的目标是签署联合声明，反映今年高官会及下属委员会、14个领域部长级会议、高级对话的主要讨论结果和今年APEC的成果。最后一次高官会上，政府将向各成员经济体介绍力争作为今年领导人非正式会议核心成果加以推进的“人工智能合作”、“人口结构变化应对”相关讨论进程，以及领导人非正式会议、部长级会议的筹备情况。会议还将对服务竞争力、网络和数字经济、结构改革等各下属委员会的年度工作成果和合作课题进行评估，并向联合部长级会议汇报。