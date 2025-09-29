李在明：APEC应开启共生合作新篇章 全力做好筹备收尾工作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，本届APEC庆州峰会应如打破冷战僵局的首尔奥运会，开启全世界再次聚集智慧、寻求共生合作之路的新篇章。李在明23日在龙山总统办公室主持召开首席助理会议时表示，韩国应带头推动通过多边主义合作来克服人工智能转型、人口结构变化等人类共同面临的挑战。各有关部门应全力以赴，做好APEC峰会的筹备收尾工作。李在明指出，明天是纪念联合国成立的联合国日。1945年联合国成立以来，国际社会历经诸多变化，战后80年的今年正面临着冷战结束后的最大转折点。李在明强调，时代愈是动荡艰难，就愈应以互信团结为基础，继续坚定不移地朝着世界和平与共同繁荣迈出步伐。当天会议上，李在明还呼吁各部门积极扶持军工业。李在明出席了本周开幕的首尔国际航空航天暨军工业展览会（ADEX），并主持了军工产业讨论会。李在明表示，韩国须不依靠他人，巩固自主防卫力量，用双手捍卫韩半岛和平、推动国民经济的可持续发展。希望各部门聚集力量，开启通往四大军工强国的大门。李在明指出，今年上半年，国内主要军工企业的手持订单余额突破100万亿韩元；军工出口额也有望在2030年达到200亿美元。但我们不能满足于现状，必须更加奋进。李在明表示，军工产业是高新科技、科学和制造业创新的结合体，正逐步成为决定未来经济战争成败的核心原动力。韩国必须在大规模预算投资、大胆制度创新、全球紧密合作的基础上，亲手描绘全球军工产业的未来版图。