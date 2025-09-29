韩政府决定将“材料、零部件和设备特化园区”增至20个

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府为积极应对美中新冷战引发的全球供应链重组趋势，将在2030年前将“材料、零部件和设备特化园区”从目前的10个增加至20个。韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲23日在政府首尔办公大楼主持召开了第14届材料、零部件和设备竞争力强化委员会会议，制定了“材料、零部件和设备特化园区综合计划（2026~2030）”，内容为到2030年新增10个特化园区。材料、零部件和设备特化园区是政府为实现技术自主和供应链稳定而指定的园区。被指定园区将可获得政府的重点支持，包括优先建设基础设施和设置联合测试平台。目前，国内共有10个已指定并投入运营的特化园区。政府于2021年2月将京畿龙仁（半导体）、忠北清州（二次电池）、忠南天安（显示器）、全北全州（碳素材料）、庆南昌原（精密机械）五个地区首次列为特化园区。2023年7月，又将忠北五松（生物）、光州（未来汽车）、京畿安城（半导体设备）、大邱（未来汽车）、釜山（半导体）五个地区纳入特化园区名单。政府评价称，上述措施共吸引了11万亿韩元规模的民间投资，创造了约8000个就业岗位，出口额增长约40%。政府表示，为了配合李在明政府提出的“五极三特”区域均衡发展战略，政府决定追加指定10个特化园区。政府计划今年制定特化园区选定计划，并在明年完成项目公告及选定流程。