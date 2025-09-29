韩国国安室长：致力于达成庆州宣言 美中元首会谈将影响APEC

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统室国家安保室长魏圣洛表示，正致力于达成以APEC峰会期间各成员经济体领导人之间的协议为基础的《庆州宣言》。魏圣洛26日上午做客KBS电视1台《周日诊断》节目时表示，作为主席国，韩国正通过部长级磋商机制推敲宣言文本，虽然还存在部分问题有待解决，但已取得较大进展，同时也在美国与中国之间发挥协调作用。魏圣洛强调，本届APEC峰会的核心任务是商讨恢复亚太地区合作精神，通过互相连接、加强团结克服全球经济不确定性的方案。魏圣洛表示，这是美中元首首次面对面会晤，并且是在第三国进行，具有特殊意义。双方的会谈结果将对APEC促进经贸的议程产生影响。魏圣洛补充称，若美中元首会谈取得良好结果，将对接下来召开的APEC各项会议产生积极影响，并令宣言更容易达成。但魏圣洛也指出，两国元首会谈是在多边外交场合举行，因此不太可能花很长时间进行磋商。尽管无法确定会议走向，但仍有望在部分贸易问题上取得进展。此外，魏圣洛在日本新任首相高市早苗当选后对日本进行了短暂访问。他表示，韩日关系有望延续两国在前任首相石破茂任期内恢复“穿梭外交”的基调，继续顺利发展。魏圣洛指出，日本国内不少意见认为高市早苗虽然是保守派，但并非右翼。只要两国首脑能在APEC期间的首次会晤中建立良好关系，相信韩日伙伴关系的发展不会受到影响。对于美北两国元首会否在APEC峰会期间会晤，魏圣洛表示，韩国密切关注该问题并持续与美方沟通，目前尚无任何特别消息。