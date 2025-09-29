特朗普：希望在韩国与金正恩会面 北韩在一定程度上是拥核国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间24日在前往亚洲的途中表示，愿意同北韩国务委员长金正恩会面。特朗普还再次指出，北韩是拥核国（Nuclear Power）。据法新社报道，特朗普当天在专机上举行媒体座谈会时，被问及美国会否接受北韩所提出的“承认其拥核国地位”作为会晤前提条件。对此，他表示，自己认为北韩在一定程度上是拥核国。特朗普称，如果北韩要求承认其拥核国地位，那还不好说。但他们确实拥有许多核武器，我只能指出这一事实。这并非特朗普首次将北韩称为“拥核国”。今年1月20日就职当天，特朗普在白宫办公室接受媒体采访时，曾称北韩国务委员长金正恩为“拥核领导人”，并表示，我认为他会欢迎我再次就任。今年3月，特朗普再次称金正恩为“拥核领导人”，并将北韩与印度、巴基斯坦等实际拥核国相提并论。此外，特朗普还表达了希望与金正恩会晤的强烈意愿。当被问及与金正恩会晤的可能性，特朗普表示，希望能与金正恩见面，并暗示对方已知悉美方此行计划。他还补充称，对与金正恩的会面“完全持开放态度”，并表示两人关系良好。另外，美国政府一名高官当天在电话简报会上就特朗普与金正恩会晤的可能性表示，特朗普总统表达了希望与金正恩会面的意愿，但这次出访行程中并无相关安排。但这名官员也保留了余地，称“行程可能会发生变化”。当地时间24日晚，特朗普从华盛顿启程，对马来西亚、日本、韩国展开为期5天的访问。