APEC周正式拉开帷幕 美中元首会晤吸引全球关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）庆州系列会议于27日正式启动。APEC是由美国、中国、日本、俄罗斯等21个经济体组成的全球最大规模地区合作机制，其贸易量占全球贸易总量的一半。APEC最后一次高官会于27日至28日举行，会议将重点讨论“人工智能合作”“应对人口结构变化”等议题。这些均为韩国作为时隔20年再次担任主席国所主导的核心议题。会议结果将于29日至30日召开的外交经贸联合部长级会议上进行汇报。在相关讨论结果的基础上，APEC领导人非正式会议将于本月31日至下月1日在韩国总统李在明的主持下举行。目前韩国正就签署“庆州宣言”进行协调工作。当前美国推行以关税为代表的贸易保护主义，APEC能否重申对自由贸易的支持引发关注。此外，APEC会议期间，各国领导人齐聚韩国，展开密集的外交活动。其中，美国总统特朗普将于29日抵达庆州，是最早到访的主要国家首脑。APEC领导人非正式会议前一天、即10月30日，特朗普将同中国国家主席习近平举行会晤，吸引了全球目光。此外，APEC会议期间将举办多项工商领导人活动。包括英伟达CEO黄仁勋在内的多位企业家将同时访韩。APEC工商领导人峰会将围绕人工智能、数字化转型、生物科技及健康等五大领域的时代性课题进行探讨。此外，以造船、军工、加密货币等为主题的经济论坛也将接连举行。APEC周期间将有约两万人访韩，当地将举办文化遗产、传统艺术等相关文化活动。