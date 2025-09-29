李在明：韩美贸易谈判在主要争议点上仍处于胶着状态

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据彭博社27日公开的采访内容，韩国总统李在明就韩美关税谈判最大争议点3500亿美元对美投资问题表示，两国在所有主要具体事项上仍处于胶着状态。李在明在采访中表示，投资方式、投资规模、时间安排、损失分担，以及收益分配等所有问题仍然悬而未决。彭博社指出，这意味着两国可能无法在李在明同特朗普的元首会谈前达成贸易协定。不过，李在明也表示，目前双方持续磋商，尽管存在意见分歧，但谈判延迟并不意味着失败。他强调，韩国是美国的同盟和朋友，相信双方能够并且必须达成双方均能接受的合理结果。此外，李在明表示，两国关于安全问题的磋商取得了显著进展。尤其是在签证制度改善问题上，两国正在推进修改制度，预计很快将得出解决方案。对于增加国防开支问题，李在明强调，这无关外部因素，韩国必须做好遏制北韩的准备。将国防开支占GPD比重从目前的2.3%提升至3.5%，与其说是美国的要求，不如说与韩国政府的政策方向关系更大。李在明还指出，驻韩美军在维护韩半岛和平安全方面无疑发挥着核心作用。但国际社会的现实是，有关驻韩美军命运的决定权并不掌握在韩国手中。另外，美国总统特朗普将在APEC峰会期间同中国国家主席习近平首次会晤。李在明表示，两国均为全球最大的经济体，也是韩国最主要的贸易伙伴，希望两国之间的紧张关系能够得到缓解。针对近期中国宣布对韩华海洋美国子公司实施制裁一事，李在明指出，这意味着今后很有可能再次发生此类事件。他同时强调，解决问题的首要途径是与中国展开对话。