韩国国安室第三次长：美北元首会面是起点 但可能性极小

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室第三次长吴玹周表示，李在明总统不认为韩国必须参与美北会面事宜。吴玹周27日出席在首尔媒体中心举行的外媒座谈会时表示，美北会谈在何种情况下举行并不重要，会面本身就是起点。座谈会上有记者问及美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩会否在亚太经合组织（APEC）峰会期间见面时，吴玹周作出了上述答复。吴玹周表示，虽然有说法称两位领导人有可能见面，但她认为可能性极低。不过她也表示，即使双方突然决定会面，韩国也有能力在极短时间内完成所有筹备工作。当被问及这是否意味着李在明也在为出席会谈做准备时，吴玹周表示，这并不意味着韩国总统也一定要出席。吴玹周随后再次强调，不能把推测与希望混淆，总统室仍然认为双方会面的可能性极低。对于美国是否曾要求韩国促成美北会面的相关提问，吴玹周表示，据其掌握的信息，美国未提出此类要求。此外，吴玹周就韩美两国在APEC峰会期间韩美元首会谈前达成贸易协议的可能性表示，据目前进度来看存在难度。吴玹周表示，韩国并未将APEC峰会设定为谈判最后期限，也没有以韩美元首会谈为目标进行谈判。谈判代表团以“商业合理性”和“是否有利于韩国经济”为基准，努力进行磋商。对于韩美同盟现代化、防卫费分担等安全议题，吴玹周则表示，双方的态度并不敌对，两国在安全保障问题以及同盟关系上不存在明显分歧。