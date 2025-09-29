韩综指盘中首破4000点大关 今年累计涨幅达64%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：27日，韩国综合股价指数（简称“综指”）盘中有史以来首次突破4000点大关，开启韩国股市新纪元。当天上午10时24分，综指涨至4020.36点，较前一交易日上涨78.77点，涨幅2.00%。这是综指继今年6月20日时隔三年六个月突破3000点之后，仅四个月便迈入4000点时代。境外投资者净买入是拉升指数的主要推手。上周五美国纽约三大指数同时创历史新高，且美中贸易矛盾也出现缓和迹象，刺激资金入市。三星电子股价突破10万韩元大关，SK海力士也在盘中攀升至53万韩元，创下有史以来最高纪录。韩国综指于1983年1月4日公开发布，1989年3月首次突破1000点，2007年7月在韩国经济复苏、中国经济高速增长的推动下站上2000点。2017年，伴随着全球半导体超级周期，综指也持续上涨，并于2017年10月突破2500点。然而在新冠疫情的冲击下，综指于2020年3月退回至1500点。全球各国启动量宽后，综指再次反弹，于2021年1月攀升至3000点以上，同年6月25日盘中创下3316.08点的历史新高。疫情后美国货币政策转向、俄罗斯侵略乌克兰导致韩元对美元汇率暴跌，综指遂于2022年10月14日跌至2130点左右。李在明政府成立后，受市场对股市提振政策的期待心理的推动，综指于今年6月正式步入3000点时代，7月30日收盘报3254.47点，创历史新高。进入本月，综指连续4个交易日刷新纪录，27日终于突破4000点大关。年初至今，综指累计上涨约64%，以压倒性优势在二十国集团（G20）股指中排名第一。