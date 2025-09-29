李在明结束东盟之行抵达首尔 筹备庆州APEC峰会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明结束对马来西亚吉隆坡为期两天的访问，于27日晚返回韩国。共同民主党党首郑清来、党鞭金炳基，总统室秘书室长姜勋植、政务首席秘书禹相虎，以及行政安全部长官尹昊重前往机场迎接李在明夫妇。此次东盟峰会之行可以说是近在眼前的首脑外交超级周的预演，预计接下来李在明将专注于准备亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和韩美、韩中、韩日首脑会谈等重大外交活动。李在明前一天抵达马来西亚，并于当晚同当地侨胞举行了晚餐座谈会。27日上午，李在明同柬埔寨首相洪玛奈举行了首脑会谈，商讨发展两国战略伙伴关系并扩大交流的方案。两国首脑就近期备受关注的韩国公民在柬埔寨遭绑架拘禁事件交换了意见，并商定自今年11月起启动专门负责处理针对韩国公民犯罪案件的“韩国工作组”。此外，李在明在东盟峰会上强调了发展韩国东盟全面战略伙伴关系及双边合作的重要性，并表示将为2029年在韩国举办韩国东盟特别峰会做好准备。李在明在接下来召开的东盟与韩中日（10+3）领导人会议上强调了扩大东盟与韩中日三国之间的合作，并同中国国务院总理李强进行了首次会面。当天下午，李在明同东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔举行了会谈。