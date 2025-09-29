特朗普频频向金正恩示好 称非常乐意会面

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普在对韩国展开访问之际，多次表达了希望与北韩国务委员长金正恩会面的意愿。据美联社、法新社、共同社等外媒和白宫公开的录音内容，27日，特朗普在乘坐“空军一号”从马来西亚吉隆坡前往日本东京的途中向媒体表示，如果能见到金正恩，那就太好了。特朗普称，虽然尚未有任何具体安排，但如果金正恩愿意见面，我会见他，我就在韩国。特朗普还暗示，如果有机会与金正恩对话，有可能延长亚洲访问行程。他在回答相关提问时表示，我会去韩国，所以能直接去他那里。韩国是亚洲之行的最后一站，延长行程很方便。有分析指出，这番言论意味着特朗普有可能亲自前往北韩，不过，此举的可行性仍是未知数。特朗普此行依次访问马来西亚、日本和韩国。他计划以出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机，于29日至30日访问韩国。他多次表示，愿意在会议期间与金正恩会面。本月24日，特朗普在专机媒体见面会上回答访韩期间会否在非军事化区（DMZ）与金正恩见面的问题时表示，只要他愿意见面，我始终持开放态度。特朗普称北韩“在一定程度上是拥核国（Nuclear Power）”。特朗普还表示，如果此行能见到金正恩，有可能就对北制裁问题进行讨论。他在回答记者提问时称，美国拥有制裁这一筹码，这相当重大，足以启动对话，也能成为促成交易的诱因。特朗普还强调，我与金正恩一直保持着良好关系。此外，特朗普表示，美国正在筹备新签证制度，确保韩国企业能够更加便捷地将熟练人才带到美国。特朗普就上月佐治亚州大批韩籍员工被拘事件表示，当时我反对遣返他们。我们正在制定全新的计划，我们希望韩国把专家带过来，向美国劳动者传授技术。随行的美国财政部部长贝森特表示，韩美贸易谈判的大框架已基本完成，但双方可能无法在本周内敲定。